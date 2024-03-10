Махачев обратился с просьбой к главе UFC

Махачев обратился с просьбой к главе UFC Уайту с фразой «скорми мне кого-нибудь»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев обратился с просьбой к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту. Он опубликовал совместное фото в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Дэйна, я проголодался, скорми мне кого-нибудь», — такую фразу написал Махачев под снимком.

10 января Махачев анонсировал дату и соперника по ближайшему поединку. По словам действующего чемпиона UFC в легком весе, 8 июня он готов встретиться с американцем Джастином Гейджи.

Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.