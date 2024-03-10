В Кремле восхитились Костомаровым

Дмитрий Песков восхитился фигуристом Романом Костомаровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил восхищение олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению официального представителя Кремля, спортсмен является примером абсолютного героизма. «История, достойная экранизации. То, как это перенес Роман, как это перенесла его жена — абсолютный героизм. Мы все этим восхищаемся», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о реакции супруги Татьяны Навки на болезнь Костомарова. «Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», — заявил Песков.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позже ему установили протезы ног и правой руки.