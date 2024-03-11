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18:24, 11 марта 2024Спорт

Капитан «Спартака» обратился к фанатам

Капитан «Спартака» Джикия извинился перед фанатами за поражение от «Факела»

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к фанатам после поражения от воронежского «Факела» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

Защитник извинился перед болельщиками за результат встречи, отметив, что понимает, как фанаты ждали победы после долгой паузы. «Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре», — заявил Джикия.

10 марта в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Факела». Встреча завершилась со счетом 0:2.

Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует петербургский Зенит, набравший 40 очков.

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      Анастасия Борисова
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