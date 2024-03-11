Махачев и Порье договорились о поединке

Бойцы UFC Махачев и Порье договорились о проведении поединка в июне 2024-го

Бойцы смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев и Дастин Порье договорились в соцсети X о проведении поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2024 году.

«Ислам — в июне», — написал американец. Россиянин ответил ему репостом с эмодзи «рукопожатие» и «скрещенные мечи».

Ранее Махачев обратился главе UFC Дэйне Уайту. «Дэйна, я проголодался, скорми мне кого-нибудь», — попросил спортсмен.

32-летний Махачев возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. В октябре 2023 года он во второй раз защитил титул в легком весе. Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение.

35-летний Порье одержал 30 побед при восьми поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся. В сентябре 2019-го он проиграл экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.