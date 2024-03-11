Сборная России объявила состав на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России объявила состав на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России по футболу объявила состав на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в опубликованный список вошли 28 игроков. В частности, в расположение сборной приедут Александр Головин из Монако, Алексей Миранчук из «Аталанты», Арсен Захарян из «Реал Сосьедада», Далер Кузяев из «Гавра» и Андрей Лунев из «Карабаха».

Российская команда проведет встречу против команды Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» и 25-го против Парагвая. Оба матча будут товарищескими.

10 марта сборная России показала новую игровую форму. Презентация состоялась на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Производителем экипировки для национальной команды стала российская компания Jögel.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские сборные от участия в международных турнирах. Команды потеряли возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

