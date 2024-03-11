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19:35, 11 марта 2024Спорт

Тренер сборной России заявил о деградации игроков в «Спартаке»

Тренер сборной России Писарев заявил, что игроки деградируют в «Спартаке»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил о деградации игроков в московском «Спартаке». Его слова приводит «Матч ТВ».

Писарев посчитал, что в «Спартаке» есть футболисты высокого качества, однако их используют неправильно. Он выразил недоумение из-за того, что руководство красно-белых не сумело расставить и использовать сильнейшие качества футболистов клуба.

10 марта в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Факела». Встреча завершилась со счетом 0:2. После этого капитан москвичей Георгий Джикия извинился перед болельщиками за результат встречи.

Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 40 очков.

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      Анастасия Борисова
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