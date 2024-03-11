В РФС высказались об осужденном легионере «Спартака»

Дюков: РФС негативно относится к ситуации с осужденным легионером Промесом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об осужденном в Нидерландах и задержанном в Дубае легионере «Спартака» Квинси Промесе. Его слова приводит РИА Новости.

Дюков заявил, что РФС негативно относится к ситуации вокруг Промеса. «Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов», — отметил он. Глава РФС подчеркнул, что «Спартаку» следует принять решение о допустимости дальнейшего пребывания Промеса в команде.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали ситуацию с Промесом. В команде выразили надежду на скорое возвращение игрока и отказались обсуждать детали его дела.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В результате он должен будет получить возможность вернуться в Москву.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.