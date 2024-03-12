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04:31, 12 марта 2024Интернет и СМИ

На Украине заявили о капитуляции перед Польшей

Украинский экономист Кущ заявил о капитуляции Киева перед Польшей

Украина полностью капитулировала перед Польшей в борьбе за свои экономические интересы. Об этом заявил киевский аналитик Алексей Кущ, передает РИА Новости.

По его словам, угрозы Киева подать иски к Варшаве во Всемирную торговую организацию (ВТО) не увенчались успехом, и теперь Украина проиграла эту торговую войну. Кущ отметил, что Киеву намекнули на ненужность для Европы аграрно-сырьевой экономики страны, не входящей в Евросоюз. Если мы не изменим структуру экономики, никакого членства в ЕС не будет. Это совершенно очевидно", — резюмировал он.

10 марта Европейская комиссия (ЕК) отказалась выполнить требования фермеров Польши о запрете импорта агропродукции с Украины. Замглавы ЕК Валдис Домбровскис пояснил, что Варшава и так в одностороннем порядке ранее запретила ввоз в страну зерна из бывшей советской республики.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

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      Марина Совина
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