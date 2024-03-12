Пожар на месте крушения Ил-76 под Иваново потушили

Ивановский губернатор Воскресенский: пожар на месте крушения Ил-76 потушили

Пожар на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, его слова приводятся в Telegram-канале областного правительства.

«Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали», — приводятся слова главы региона.

Борт потерпел крушение 12 марта — это произошло при взлете. Ил-76 выполнял плановый полет, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Об их судьбе официально не сообщалось. Министерство обороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете самолета.

Экипаж упавшего под Иваново военно-транспортного самолета Ил-76 отвел горящее судно от жилых домов. Ил-76 не долетел до местного аэродрома.