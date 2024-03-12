В сборную России вызвали четвертого вратаря на матчи с Сербией и Парагваем

Юрий Лодыгин стал четвертым вратарем, вызванным на матчи с Сербией и Парагваем

Тренерский штаб сборной России вызвал четвертого вратаря на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Им стал голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин. Он составит компанию Матвею Сафонову («Краснодар»), Андрею Луневу («Карабах») и Александру Максименко («Спартак»).

«После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе "Панатинаикоса", а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против "Олимпиакоса"», — заявил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Российская команда проведет встречу против Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» и там же 25-го сыграет против Парагвая. Оба матча будут товарищескими. Лодыгин дебютировал за сборную России в 2013 году. На его счету 11 матчей в составе национальной команды.