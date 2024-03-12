В США заявили об отсутствии планов отправлять военных на Украину

Салливан: США не планируют отправку американских военных на Украину

Соединенные Штаты не планируют отправку американских военнослужащих на Украину. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«У США не будет военных на Украине. Мы не намерены и не планируем это делать», — ответил он.

Ранее в России заявили, что реализация идей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на территорию Украины может привести к прямому столкновению России и альянса. Как рассказал кандидат политических наук Алексей Чихачев, у России в этом плане появится моральное право считать европейских военнослужащих законными целями.

11 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала, что за всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО, они обучали украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на финансирование трех островных тихоокеанских государств.