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18:51, 13 марта 2024Спорт

Аршавин назвал ошибкой увольнение тренера «Краснодара»

Футболист Андрей Аршавин назвал увольнение тренера Ивича из «Краснодара» ошибкой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал увольнение серба Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Его слова приводит РБК.

Аршавин назвал ошибкой решение руководства. Он обратил внимание на то, что «Краснодар» лишь на одно очко отстает от лидирующего в чемпионате России «Зенита», и это можно было исправить.

Об увольнении тренера стало известно ранее 13 марта. Причины расторжения контракта с сербским специалистом не указывались. «Краснодар» поблагодарил Ивича за работу.

12 марта «Краснодар» вылетел из Кубка России. В матче 1/4 финала Пути регионов экс-лидер Российской премьер-лиги проиграл «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2.

Ивич работал с «Краснодаром» с января 2023 года. Его контракт был рассчитан до конца 2024-го. Под руководством серба клуб уходил на зимнюю паузу в текущем чемпионате России на первом месте.

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      Анастасия Борисова
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