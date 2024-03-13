Аршавин назвал ошибкой увольнение тренера «Краснодара»

Футболист Андрей Аршавин назвал увольнение тренера Ивича из «Краснодара» ошибкой

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал увольнение серба Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Его слова приводит РБК.

Аршавин назвал ошибкой решение руководства. Он обратил внимание на то, что «Краснодар» лишь на одно очко отстает от лидирующего в чемпионате России «Зенита», и это можно было исправить.

Об увольнении тренера стало известно ранее 13 марта. Причины расторжения контракта с сербским специалистом не указывались. «Краснодар» поблагодарил Ивича за работу.

12 марта «Краснодар» вылетел из Кубка России. В матче 1/4 финала Пути регионов экс-лидер Российской премьер-лиги проиграл «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2.

Ивич работал с «Краснодаром» с января 2023 года. Его контракт был рассчитан до конца 2024-го. Под руководством серба клуб уходил на зимнюю паузу в текущем чемпионате России на первом месте.