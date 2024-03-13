Полковник рассказал о способах защиты от роя дронов

Полковник Кошкин: с роем дронов способны бороться РЭБ и ПВО

У России есть способы защиты объектов на своей территории от роя беспилотников, уверен военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о методах борьбы с такими атаками.

«Есть способы защитить российскую территорию от роев дронов. Я думаю, эти способы будут использованы, если такая провокация состоится. Будут задействованы все средства — радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и всевозможные ружья, средства противовоздушной обороны (ПВО). Это не значит, что Вооруженные силы не допускают, что будет и такого рода провокация. Они просчитывают все, что сегодня возможно воспринять с той стороны, эта угроза тоже просчитывается», — сказал он.

Специалист отметил, что разом большое количество беспилотников обезвреживать сложнее, чем одиночные аппараты.

«Когда цели летят роем, нужно готовить информацию по каждой цели. Характерная черта этого конфликта и есть использование пакетов. Например, пакета снарядов — 10-12 снарядов HIMARS, чтобы 1-2 достигли цели. Точно так же с дронами: большое их количество должно привести к проникновению одного-двух в цель. Это и есть задумка роя, чтобы достигнуть цели», — отметил военный эксперт.

Как предположил военный обозреватель Михаил Ходаренок, Вооруженные силы Украины попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи дронов в дни проведения президентских выборов. По его мнению, в первую очередь они будут атаковать российские объекты топливно-энергетического комплекса. Также аналитик считает, что усиление атак в последние дни связано с тем, чтобы попытаться помешать процедуре голосования на грядущих выборах.