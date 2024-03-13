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17:48, 13 марта 2024Спорт

Тренер «Краснодара» обратился к болельщикам после увольнения

Тренер Ивич поблагодарил фанатов за поддержку после увольнения из «Краснодара»
Владимир Ивич

Владимир Ивич. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич обратился к болельщикам после увольнения. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Специалист поблагодарил фанатов за поддержку. «Желаю вам всего самого наилучшего», — заявил Ивич.

Об увольнении тренера стало известно ранее 13 марта. Причины расторжения контракта с сербским специалистом не указывались. «Краснодар» поблагодарил тренера за работу.

12 марта «Краснодар» вылетел из Кубка России. В матче 1/4 финала Пути регионов экс-лидер Российской премьер-лиги проиграл «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2.

Ивич работал с «Краснодаром» с января 2023 года. Его контракт был рассчитан до конца 2024-го. Под руководством серба клуб уходил на зимнюю паузу в текущем чемпионате России на первом месте.

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      Анастасия Борисова
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