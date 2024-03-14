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10:17, 14 марта 2024Бывший СССР

Алиев оценил позицию Франции по Карабаху

Алиев: позиция Франции по Карабаху противоречит мнению мирового сообщества

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция Франции по событиям в Нагорном Карабахе противоречит мнению мирового сообщества. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, я должен отметить позицию одной страны [по Карабаху], которая находится в абсолютном противоречии с мировым сообществом. Это Франция», — сказал он.

Ранее Алиев назвал сообщения о планах Азербайджана напасть на Армению «инсинуациями» президента Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, такие заявления являются частью антиазиатской политики Парижа.

18 января сенат Франции принял резолюцию, которая призывает Европейский союз ввести санкции против Азербайджана. Позднее комитет азербайджанского парламента принял заявление в ответ на действия Парижа, призвав ввести ограничения против него.

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      Кристина Есикова
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