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18:51, 14 марта 2024Экономика

Биржевые цены на топливо в России резко выросли

Стоимость бензина и дизтоплива на СПбМСТБ выросла на 1,5-2 процента за сутки
СюжетПожар в Рязани

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов в четверг, 14 марта, стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась в пределах 1,5-2 процента, до новых максимумов с момента завершения топливного кризиса в сентябре, свидетельствуют данные площадки.

Такая динамика наблюдается на фоне атак беспилотных летательных аппаратов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). На нижегородском предприятии «Лукойла» и Новошахтинском НПЗ были остановлены технологические процессы. Также возник пожар на предприятии в Рязани.

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин опроверг возможность нового дефицита бензина, несмотря на резкий рост биржевых цен с начала года. По его словам, серьезных рисков для снабжения внутреннего рынка топливом не наблюдается.

По его словам, российские власти предпринимают все меры, кроме того, с 1 марта уже действует запрет на экспорт бензина. Ранее аналогичная мера позволила снять напряженность на рынке.

В то же время чиновник признал, что Россия в 2024 году снизит переработку нефти. Сорокин попросил не искать в такой ситуации особых проблем, указав, что если снизится переработка, то увеличится экспорт сырья.

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      Платон Щукин
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