Ветеран группы «Альфа» назвал ключевые способы борьбы с ДРГ

Ветеран группы «Альфа» Попов: разведка и агентура помогают в борьбе с ДРГ

Разведка и агентура играют важную роль в борьбе с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) со стороны Украины, утверждает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал ключевые способы, которые помогают противостоять таким формированиям.

По словам Андрея Попова, у российской разведки есть информация о планах ДРГ, но не все атаки выходит предотвратить.

У нас оборудуют участки, которые наиболее вероятно могут пересечь ДРГ. Но есть и очень много работы для разведки. У разведки и агентурной разведки, которая предупреждает эти вылазки, есть свои сложности. Если даже у нас есть своя агентура внутри ДРГ, если мы будем каждый раз угадывать там, где будет прорыв, человека нашего легко вычислят. Несмотря на это мы справляемся со спонтанными задачами Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Специалист отмечает, что существующая система охраны государственной границы не предназначена для задержания ДРГ, хотя сейчас безопасность усиливается.

«Надо понимать, если брать линию границы, например, Финляндии, она исторически сложилась. Это не просто забор из колючей проволоки, это сигнализация, много подъездных и объездных дорог, чтобы обслуживать границу, это система вышек, скрытых постов, дозоров и так далее. Это система застав вдоль линии границы, и все понимают, что эта сложнейшая коммуникация [на рубеже с Украиной] отсутствует. Коммуникация рассчитана на единичное проникновение лиц или незаконный переход границы, но она не предназначена для защиты от ДРГ, которые вооружены», — отметил он.

Самое главное — это большая линия соприкосновения с Россией, сотни километров. Далее — рельеф местности. У нас не оборудована граница по примеру со странами НАТО, например, с Финляндией. Нет линии контрольно-следовой полосы, в каких-то местах ее строят, в каких-то она есть, но в основном нет Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на протяжении нескольких дней пытаются прорвать границу России и проникнуть в Белгородскую и Курскую области. В четверг, 14 марта, бои вновь развернулись в этих приграничных регионах. Атаки отражали военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Минобороны позже объявило, что российские подразделения сорвали попытку прорваться на территорию страны в районе Сподарюшино в Белгородской области. По информации ведомства, в ходе боев уничтожены до 195 украинских военнослужащих и пять танков.