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02:26, 14 марта 2024Спорт

«Интер» уступил «Атлетико» по серии пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Миланский «Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Irina R. Hipolito / Globallookpress.com

Миланский «Интер» уступил по серии пенальти мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, футболисты не смогли пробиться в четвертьфинал соревнований на встрече, прошедшей в Мадриде.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Атлетико», на 35 минуте гол забил Антуан Гризманн, на 87-й – Мемфис Депай. У «Интера» на 33 минуте забил Федерико Димарко.

В первом матче миланская команда выиграла со счетом 1:0, поэтому было дано дополнительное время. За 15 минут команды не забили ни одного гола, была назначена серия пенальти. Голкипер «Атлетико» Ян Облак отразил 2 удара и принес своей команде победу — 4:2.

Жребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.

20 февраля Миланский «Интер» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе победителей единственный мяч на 79-й минуте забил Марко Арнаутович.

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      Марина Совина
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