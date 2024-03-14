После крушения вертолета с вахтовиками на Колыме завели дело

В Хабаровске следователи завели дело после крушения вертолета на Колыме

В Хабаровске следователи завели уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 с вахтовиками на Колыме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Дело возбудили по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Сейчас прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов: ведомство даст оценку соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету и аэронавигационному обеспечению полетов.

Утром 14 марта в Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками. Всего на борту было 20 человек, одного спасти не удалось. Два человека после крушения находятся в тяжелом состоянии.

Вертолет принадлежит компании «Дальнереченск Авиа». Он следовал по маршруту «посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан». Причиной аварии могла стать неисправность двигателя.