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16:34, 14 марта 2024Спорт

Ягудин грубо ответил пристыдившей его подписчице

Ягудин грубо ответил пристыдившей его за призовые подписчице

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин грубо ответил подписчице, которая обратилась к нему в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсмен выложил фотографию с пляжа с супругой Татьяной Тотьмяниной. «Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно?» — поинтересовалась пользовательница в комментариях. «Да, отдыхаем. А ты в говне, как и всегда?» — ответил Ягудин.

9 марта Ягудин второй раз подряд одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». В качестве призовых он получил пять миллионов рублей.

Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном катании. Также в его активе есть четыре золотые медали с чемпионата мира и три с первенства Европы. В ноябре 2003 года спортсмен завершил карьеру.

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      Алексей Гусев
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