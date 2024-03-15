Пас Миранчука помог «Аталанте» выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Пас хавбека Алексея Миранчука помог «Аталанте» выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Итальянская «Аталанта» обыграла португальский «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 2:1. В том числе команде помог российский хавбек Алексей Миранчук, сделавший результативный пас на Джанлуку Скамакку.

Первая игра команд завершилась вничью со счетом 1:1. Таким образом, итальянский клуб по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

12 марта стоимость российского полузащитника увеличилась на 1,5 миллиона евро. Теперь 28-летний Миранчук оценивается в девять миллионов евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон он провел в аренде в итальянском «Торино».