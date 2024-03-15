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13:06, 15 марта 2024Мир

Песков прокомментировал тайную операцию ЦРУ против Китая

Песков: деятельность ЦРУ, подобную операции против Китая, РФ испытывала на себе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о тайной операции Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в китайских соцсетях против Китая. Он отметил, что подобную деятельность ведомства Россия также испытывала на себе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе», — отметил Песков, комментируя направленную против китайских властей кампанию американской разведки.

14 марта агентство Reuters опубликовало информацию, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп поручил ЦРУ начать тайную операцию в китайских социальных сетях. Целью было изменение общественного мнения китайских граждан путем распространения негативной информации о правительстве лидера КНР Си Цзиньпина.

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      Лина Пивоварова
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