Стало известно о тайной операции ЦРУ и Трампа против правительства Китая

Reuters: ЦРУ по приказу Трампа пыталось разжигать оппозиционные настроения в КНР

Спустя два года пребывания на должности президента США, в 2019 году Дональд Трамп поручил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) начать тайную операцию в китайских соцсетях для изменения общественного мнения в Китае. Сообщается, что граждан КНР хотели настроить против правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

«ЦРУ создало небольшую группу оперативников, которые использовали фейковые аккаунты в интернете для распространения негативных историй о правительстве [лидера КНР] Си Цзиньпина, одновременно передавая разведданные зарубежным новостным агентствам», — приводит издание слова бывших американских чиновников.

Подконтрольные ЦРУ аккаунты также распространяли информацию, что китайское правительство якобы прячет за границей незаконно полученные деньги, а также другие данные, которые потенциально могли дискредитировать политиков в глазах общественности КНР.

Ранее китайский эксперт Ван Ивэй рассказал, что Пекин предпочел бывшего президента США Дональда Трампа текущему главе государства Джо Байдену. По его мнению, экс-президент у власти нанесет больше потенциального ущерба США, чем всей мировой системе, которая в целом выгодна для КНР.