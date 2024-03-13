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15:15, 13 марта 2024Мир

В Китае назвали Трампа более предпочтительным кандидатом в президенты США

Эксперт Ван Ивэй: КНР предпочитает Трампа из-за потенциального ущерба США

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Китайский эксперт, вице-президент Академии идей Си Цзиньпина в университете Жэньминь Ван Ивэй заявил, что Пекин предпочитает бывшего президента Дональда Трампа в качестве лидера США. По его словам, экс-президент у власти нанесет больше потенциального ущерба США, чем мировой системе, которая в целом выгодна для КНР. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Китайские эксперты по внешней политике не называют ни Трампа, ни действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена «лучшим кандидатом [в президенты США] для Пекина», подчеркивает издание. При этом Трамп, по мнению некоторых из них, является более предпочтительным.

«Для тех в Китае, кто рассматривает отношения с Соединенными Штатами как соревнование, Трамп может нанести больше вреда американской системе, чем международной системе», — отметил Ивэй.

Ранее Байден заявил, что Трамп «подлизывается» к авторитетным лидерам, в число которых входит лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин.

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      Лина Пивоварова
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