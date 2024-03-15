Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 15 марта 2024Наука и техника

Разработан новый способ уничтожения микробов

Journal of Clinical Investigation: разработан новый способ уничтожения микробов

Фото: Vaillery / Shutterstock / Fotodom

Ученые Пенсильванского и Стэнфордского университетов разработали новый способ уничтожения патогенных бактерий без применения антибиотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

Специалисты создали покрытые углеводом декстраном частицы золота, которые могут использоваться для разрушения биопленок — конгломерата бактерий, слипающихся друг с другом благодаря слизи. Декстран является распространенным строительным блоком микробных биопленок.

Биопленки полости рта, образованные такими бактериями, как Streptococcus mutans, могут вызывать сильный кариес. Кроме того, раневые инфекции, которые обычно вызывают бактерии стафилококка, могут значительно задержать процесс заживления. В любом случае плотная сеть белков и углеводов внутри биопленок может препятствовать действию антибиотиков.

Золото нетоксично и легко преобразует свет в тепло, что делает его подходящим для фототермической терапии — стратегии, использующей тепло наночастиц для уничтожения патогенов. Помимо генерации тепла, наночастицы испускают ультразвуковые волны в ответ на свет, поэтому частицы золота можно визуализировать с помощью метода фотоакустической визуализации.

Эксперименты показали, что фототермическая терапия почти на 100 процентов эффективна в уничтожении биопленок в полости рта, в то время как традиционный антисептик хлоргексидин существенно не снижает жизнеспособность бактерий. Аналогично золотые наночастицы превзошли по эффективности противомикробный агент гентамицин против стафилококка.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России начались выборы президента. Что важно о них знать?

      Макрон оценил шансы Трампа победить на выборах

      Хейли Бибер снялась в бикини

      Азербайджанский клуб с россиянином в воротах вылетел в 1/8 финала Лиги Европы

      Захарова напомнила Румынии о войне против СССР на стороне Гитлера

      Гладков рассказал о серьезных разрушениях в селе в Белгородской области

      Гладков заявил об отсутствии украинских войск в Белгородской области

      Антонов рассказал о поступающих посольству России в США угрозах

      Разработан новый способ уничтожения микробов

      40-летний девственник объяснил нежелание заниматься сексом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше