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17:30, 15 марта 2024Забота о себе

Россиянам назвали самую полезную позу для сна

Сомнолог Полуэктов: организм сам выбирает полезную позу для сна

Фото: gbarkz / Unsplash

Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов считает, что самая полезная поза для сна — та, которую организм выбирает сам. Другие правила хорошего ночного отдыха он назвал в беседе с aif.ru.

Полуэктов подчеркнул, что качество сна определяется в первую очередь психологическим комфортом, поэтому важно всегда ориентироваться на личные предпочтения. По его словам, чаще всего люди спят в положении полуэмбриона, и эту позу вполне можно считать подходящей для полноценного отдыха. «При ней можно достигнуть максимального расслабления мышц и связок», — рассказал врач.

Личный комфорт играет ключевую роль и в других аспектах организации сна, считает Полуэктов. «Если человек привык спать один и ему неудобно с кем-то вдвоем — сон с другим человеком не принесет пользы для здоровья», — объяснил врач. При этом он добавил, что для многих прикосновения перед сном, наоборот, являются приятным ритуалом, который помогает быстрее уснуть.

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Полуэктов отметил, что некоторые привычки сна могут серьезно вредить здоровью. Он привел пример, что люди, которые работают посменно, больше подвержены онкологическим заболеваниям. Кроме того, хронический недосып на 10 процентов увеличивает риск ожирения, заключил врач.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что переизбыток белковой и жирной пищи на ужин может помешать нормально выспаться. По ее мнению, бессонницу может спровоцировать шоколад, кофе и крепкий чай.

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      Екатерина Улитина
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