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16:17, 15 марта 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об усилении украинских ДРГ элитными бойцами

Экс-министр ДНР Пинчук: Сырский перебросит элитных бойцов ВСУ в состав ДРГ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросит элитных бойцов с запорожского направления в состав диверсионно-штурмовых групп (ДРГ), которые пытаются прорваться на территории Курской и Белгородской областей. Об этом заявил экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук, передает Ura.ru.

«Это (ротация украинских войск — прим. «Ленты.ру») необходимо для срочного перераспределения сил для укрепления тех армейских подразделений поддержки диверсантов, которые пытались и пытаются прорвать нашу границу на белгородском и курском направлениях. Им нужно набрать боеготовый, опытный сегмент, чтобы попытаться поддержать ту катастрофическую ситуацию, сложившуюся из-за организации провокации накануне выборов. Как известно, эта акция не увенчалась успехом», — рассказал он.

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Пинчук подчеркнул, что в районе Запорожья во время летнего контрнаступления ВСУ были сконцентрированы бригады прорыва с наиболее подготовленными бойцами, укомплектованными техникой и оружием НАТО.

Ранее, 14 марта, главком ВСУ Александр Сырский объявил о ротации войск на запорожском направлении. По его словам, целью ротации является замена подразделений, долгое время находившихся на передней линии обороны.

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      Александр Курбатов
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