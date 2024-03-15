Экс-министр ДНР Пинчук: Сырский перебросит элитных бойцов ВСУ в состав ДРГ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросит элитных бойцов с запорожского направления в состав диверсионно-штурмовых групп (ДРГ), которые пытаются прорваться на территории Курской и Белгородской областей. Об этом заявил экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук, передает Ura.ru.

«Это (ротация украинских войск — прим. «Ленты.ру») необходимо для срочного перераспределения сил для укрепления тех армейских подразделений поддержки диверсантов, которые пытались и пытаются прорвать нашу границу на белгородском и курском направлениях. Им нужно набрать боеготовый, опытный сегмент, чтобы попытаться поддержать ту катастрофическую ситуацию, сложившуюся из-за организации провокации накануне выборов. Как известно, эта акция не увенчалась успехом», — рассказал он.

Пинчук подчеркнул, что в районе Запорожья во время летнего контрнаступления ВСУ были сконцентрированы бригады прорыва с наиболее подготовленными бойцами, укомплектованными техникой и оружием НАТО.

Ранее, 14 марта, главком ВСУ Александр Сырский объявил о ротации войск на запорожском направлении. По его словам, целью ротации является замена подразделений, долгое время находившихся на передней линии обороны.