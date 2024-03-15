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15:25, 15 марта 2024Мир

В Германии сообщили о гибели воевавшего в составе ВСУ немца

RND: на Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона ВСУ с гражданством ФРГ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гражданством Германии. Об этом сообщил немецкий портал RND.

По имеющейся информации, 37-летний гражданин ФРГ Штефан воевал в составе ВСУ с апреля 2022 года. До этого немец служил пять лет в бундсвере и трижды участвовал в командировках в Афганистан. На Украине солдат участвовал в боях как командир разведывательной группы и оператор разведывательных БПЛА.

Журналисты уточняют, что 14 марта гражданин ФРГ попал под удар российской артиллерии. Как рассказали источники в иностранном легионе ВСУ, он находился в блиндаже, который был разрушен прямым попаданием снаряда.

Ранее французский наемник ВСУ с позывным Адам заявил о невозможности справиться с российскими БПЛА. Военный также рассказал о положении наемников во Франции.

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      Юрий Леонов
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