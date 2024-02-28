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10:30, 28 февраля 2024Бывший СССР

Французский наемник ВСУ заявил о невозможности справиться с российскими БПЛА

Наемник из Франции Адам: с российскими БПЛА невозможно справиться
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Французский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Адам заявил о невозможности справиться с российскими беспилотными летальными аппаратами (БПЛА), когда россияне применяют тактику роя. Слова военного передает информационный портал Europe 1.

«Украинским солдатам также приходится иметь дело с роем вражеских беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать, — признается Адам. — Если пушки против дронов могут отразить угрозу одного или двух дронов, то уничтожить целый рой им не под силу».

Военный также рассказал о положении наемников во Франции. По его словам, уезжая на Украину, боевики не могут претендовать на статус ветерана боевых действий, не получают пенсий и пособий и «просто теряют годы».

В ходе беседы с журналистами Адам также сообщил проблемах ВСУ с эвакуацией раненых.

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      Глеб Палехов
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