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10:03, 28 февраля 2024Бывший СССР

Французский наемник рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

Наемник ВСУ из Франции Адам: украинская армия не эвакуирует раненых

Фото: Reuters

Украинская армия не эвакуирует своих раненых, и воюющим за Киев солдатам остается рассчитывать только на себя. Об этих проблемах в интервью для радиостанции Europe 1 рассказал французский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Адам.

«А если солдат будет ранен, "никто не станет тебя искать", — уверяет Адам. "Вы должны быть в состоянии сами вынести раненого". В общем, "вы должны уметь делать все сами". И все это при температуре, которая иногда может быть низкой, что еще больше усиливает напряженность войны», — приводятся в публикации слова военного.

Адам также поделился своим опытом участия в обороне Артемовска. По словам наемника, украинцам на передовой приходилось особенно тяжело на зимнем этапе кампании, потому что командование ВСУ не приняло достаточных мер для обеспечения солдат теплом.

Ранее в России раскрыли число иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, ведомство установило личности более 590 наемников из 46 государств.

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      Глеб Палехов
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