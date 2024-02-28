Раскрыто число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

СК установил более 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины

Следственный комитет (СК) России установил более 590 наемников из 46 государств, которые воюют на стороне Украины. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, большинство наемников — это граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии. В отношении 593 наемников возбудили уголовные дела. Следователи устанавливают их местонахождение и решают, как их можно привлечь к ответственности.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» на Украине Ушанги Мамулашвили.