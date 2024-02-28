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09:06, 28 февраля 2024Силовые структуры

Раскрыто число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

СК установил более 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Следственный комитет (СК) России установил более 590 наемников из 46 государств, которые воюют на стороне Украины. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, большинство наемников — это граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии. В отношении 593 наемников возбудили уголовные дела. Следователи устанавливают их местонахождение и решают, как их можно привлечь к ответственности.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» на Украине Ушанги Мамулашвили.

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