В Москве открылись участки для голосования на выборах президента

В Москве начали работу участки для голосования на выборах президента России

В Москве в 8:00 открылись участки для голосования на трехдневных выборах президента России, которые продлятся с 15 по 17 марта. Жители столицы также могут проголосовать онлайн на сайте мэра, для чего не требуется предварительная подача заявления.

Помимо использования бумажных бланков, москвичи смогут отдать свой голос при помощи электронного бюллетеня, которые будут выдаваться специальными терминалами.

Голосование в Москве продлится до 20:00 17 марта. В России последние участки закроются на час позже — когда 20:00 будет в Калининграде.

За пост главы государства борются четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ожидается, что инаугурация избранного президента России может пройти 7 мая. Уже на следующий день депутаты Госдумы могут рассмотреть вопрос о назначении председателя правительства.