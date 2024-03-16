Иностранный тренер объяснил отказ возглавить «Спартак»

Тренер Артур Жорже объяснил отказ возглавить «Спартак» привязанностью к «Браге»

Главный тренер португальской «Браги» Артур Жорже объяснил отказ возглавить московский «Спартак». Его слова приводит Jornal de Notícias.

Иностранный специалист заявил, что привязан к «Браге», контракт с которой действует до 2025 года. «Это проект всей моей жизни, и для меня это важнее денег. Мы с теми, кто поверил в меня, очень хотим продолжать этот проект», — рассказал он.

11 марта журналист Иван Карпов написал, что решение об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля уже принято. Команду может возглавить бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, а также три иностранных специалиста.

10 марта в матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2. Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 40 очков.