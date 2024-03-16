Мирный житель ранен при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения», — говорится в источнике.

Также в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получил многоквартирный жилой дом в Донецке.

Прежде сообщалось о том, что Киев усилил террористические атаки в связи с выборами в России, чтобы выпросить еще больше финансовой помощи и вооружений у западных кураторов.

16 марта ВСУ сбросили взрывное устройство у избирательного участка в Запорожской области. Взрывчатка упала с беспилотного аппарата буквально в пяти-шести метрах от здания Дома культуры.