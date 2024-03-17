Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что экс-лидер страны Дональд Трамп якобы преклоняется перед российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Байден обвинил Трампа в поклонении перед Путиным и подчеркнул, что американский политик позволяет российскому делать все, что тот пожелает. Действующий американский лидер добавил, что нынешнее время является беспрецедентным моментом в истории.

«Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: "Делайте, черт возьми, что хотите". [Бывший] американский президент действительно сказал это», — отметил Байден.

Ранее Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. По мнению Трампа, глава государства может нанести вред стране за семь месяцев, что остались до голосования.