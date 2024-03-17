Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 17 марта 2024Мир

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что экс-лидер страны Дональд Трамп якобы преклоняется перед российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Байден обвинил Трампа в поклонении перед Путиным и подчеркнул, что американский политик позволяет российскому делать все, что тот пожелает. Действующий американский лидер добавил, что нынешнее время является беспрецедентным моментом в истории.

Материалы по теме:
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
«Демократия восторжествовала» Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
«Демократия восторжествовала»Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
20 января 2021

«Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: "Делайте, черт возьми, что хотите". [Бывший] американский президент действительно сказал это», — отметил Байден.

Ранее Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. По мнению Трампа, глава государства может нанести вред стране за семь месяцев, что остались до голосования.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У сотрудника Славянского НПЗ во время атаки дронов произошел сердечный приступ

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно об очереди у избирательного участка в посольстве России в Токио

      Французский наблюдатель сравнил москвичей и парижан

      Еще один спикер Вооруженных сил Украины ушел в отставку

      Военный из ДНР рассказал о способе обманывать украинские «Джавелины»

      Над Орловской областью отразили атаку БПЛА

      Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

      В Пентагоне ответили на заявление Нигера о разрыве соглашения с США

      Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для подтянутых рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше