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14:47, 17 марта 2024Спорт

Эксперт объяснил отсутствие кубиков пресса при регулярных тренировках

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Никита Беляев объяснил отсутствие кубиков пресса при регулярных тренировках. Его слова приводит «Спортмастер медиа».

«Для визуализации мышц пресса должны совпасть два фактора — низкий уровень подкожного жира и достаточный мышечный объем», — заявил Беляев. Он рассказал, что определяющую роль в том, как выглядит пресс, играет прямая мышца, а также внутренние и внешние косые.

Беляев отметил, что одна из главных причин визуального отсутствия пресса — это неправильно подобранные упражнения. Он посоветовал не использовать статические упражнения, такие как планка. Вместо этого тренер предложил делать сгибания и скручивания туловища в любых вариациях — по одному упражнению в четыре подхода три раза в неделю.

Специалист подчеркнул, что делать упражнения на пресс ежедневно нельзя, так как мышцы должны получать время на восстановление. При этом необходимо постепенно увеличивать дополнительный вес, количество повторов и длительность отдыха между ними.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач раскрыла способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала. Эксперт рекомендовала выполнять вертикальные ножницы и ситапы с поднятыми руками.

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      Дарья Коршунова
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