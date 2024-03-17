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14:04, 17 марта 2024Мир

Послу России заявили о недовольстве из-за комментариев о румынском золоте

Посла России вызвали в МИД в Бухаресте из-за комментариев о «румынском золоте»

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Послу России в Бухаресте Валерию Кузьмину выразили в Бухаресте недовольство «искаженным способом рассмотрения проблемы "румынского золота"», сообщает РИА Новости .

По данным агентства, представители властей страны отметили, что речь идет о «важных темах, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом».

Резолюцию с призывом к РФ вернуть вывезенный в 1916-1917 годах золотой запас принял несколько дней назад Европарламент. После этого в России раскритиковали такое заявление. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Румыния пытается навесить на Россию свои «фантомные долги» вековой давности, чтобы поправить плачевную ситуацию в национальной экономике, а зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на требование евродепутатов фразой «можно послать».

Золотой запас румынского Национального банка был вывезен на хранение в Российскую империю по просьбе властей страны, после того как в результате поражения от армий Германии и Австро-Венгрии в декабре 1916 года пал Бухарест. Позднее, после того как румынские войска заняли входившую в состав России Бессарабию (в 1918 году), советское правительство отказалось возвращать золото.

Впоследствии, уже после завершения Второй мировой войны и вхождения Румынии в социалистический блок, часть конфискованного была возвращена, а Советский Союз согласился не требовать от Румынии репараций в 300 миллионов долларов, которые она должна была выплатить СССР в соответствии с Парижским мирным договором 1947 года. Тем не менее, представители Румынии, в том числе Национальный банк страны, начиная с 90-х годов XX века периодически поднимают вопрос о своих правах на вывезенное золото.

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      Дмитрий Воронин
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