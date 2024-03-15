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12:08, 15 марта 2024Россия

Медведев фразой «можно послать» отреагировал на новое требование ЕС к России

Зампред СБ Медведев: ЕС на требование вернуть золото Румынии можно послать

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев фразой «можно послать» отреагировал на новое требование Европейское союза (ЕС) к России. Свой комментарий на ситуацию он опубликовал во «ВКонтакте».

Экс-президент страны напомнил, что Румыния потребовала вернуть золотой запас и культурные ценности, переданные властями на хранение в 1916-1917 годах.

«Даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиадов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Медведев.

По его мнению, «европейские руководители — придурки, слабаки, ничтожества». «Хотят возврата золота в Румынию. Того, что национализировало советское правительство в 1918-м за плохое поведение. Ну и отказалось платить по долгам распавшейся империи. Румыния это приняла и потом получила от нас отказ от репараций по итогам своего нацистского периода в годы Второй мировой войны», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев назвал президента США Джо Байдена редким идиотом за оговорку об Украине.

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      Анна Щербакова
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