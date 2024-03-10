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13:16, 10 марта 2024Россия

Медведев назвал Байдена редким идиотом за оговорку об Украине

Зампред Совбеза России Медведев назвал президента США Байдена редким идиотом
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байден редким идиотом за оговорку об Украине. Он разместил отрывок видео с американским лидером в своем Telegram-канале.

«Редкий идиот», — гласит подпись под роликом. На записи Байден перепутал названия стран.

Ранее Байден случайно осудил решение США «лезть на Украину». «Америка допустила ошибку. Что мы сделали? Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», — сказал Байден в интервью каналу MSNBC.

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      Зарина Дзагоева
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