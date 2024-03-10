Медведев назвал Байдена редким идиотом за оговорку об Украине

Зампред Совбеза России Медведев назвал президента США Байдена редким идиотом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байден редким идиотом за оговорку об Украине. Он разместил отрывок видео с американским лидером в своем Telegram-канале.

«Редкий идиот», — гласит подпись под роликом. На записи Байден перепутал названия стран.

Ранее Байден случайно осудил решение США «лезть на Украину». «Америка допустила ошибку. Что мы сделали? Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», — сказал Байден в интервью каналу MSNBC.