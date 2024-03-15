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03:39, 15 марта 2024Мир

В России объяснили требование Румынии вернуть золотой запас

Захарова: Румыния требует вернуть золотой запас, чтобы поправить свою экономику

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Румыния пытается навесить на Россию свои «фантомные долги» вековой давности, чтобы поправить плачевную ситуацию в национальной экономике. Это предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова с своем Telegram-канале.

По ее мнению, Бухарест требует от Москвы вернуть золотой запас на фоне фермерских забастовок по всей стране. Для этого Румыния «использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент», резюмировала дипломат.

14 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой попросили Россию вернуть Румынии золотые резервы, переданные для хранения в 1916 году. Речь идет более чем о 90 тоннах золота. Парламентарии при этом признают, что некоторые ценности, принадлежащие национальной казне, вернули Румынии в 1935 и 1956 годах.

После этого Захарова напомнила, что Советский Союз еще в 1949 году простил Румынии почти весь долг за причиненный ущерб в года Великой Отечественной войны, несмотря на все зверства, что творили румынские союзники Гитлера. Если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе 4 миллиардов долларов», — уточнила представитель российского МИД.

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      Марина Совина
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