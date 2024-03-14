Захарова напомнила Румынии о войне против СССР на стороне Гитлера

Захарова напомнила Румынии о поддержке Гитлера после требований вернуть золото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что Советский Союз еще в 1949 году простил Румынии почти весь долг за причиненный ущерб в года Великой Отечественной войны. Таким образом она отреагировала на резолюцию Европарламента, в которой от Москвы требуется вернуть Бухаресту золотой запас, переданный в годы Первой Мировой войны.

По ее словам, долг простили «несмотря на все те зверства, что творили румынские союзники Гитлера на нашей земле. А это ни много ни мало 300 млн долларов репараций, т.е., если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе 4 млрд долларов».

Румыния в качестве союзника Третьего рейха участвовала в нападении на Советский Союз, ее войска применялись на южном участке фронте, в частности, при штурме Одессы и захвате Крыма, румынская армия осуществляла оккупационный режим на территории СССР. После приближения Красной Армии к границам Румынии в 1944 году Бухарест порвал все связи с Германией и объявил ей войну.

Эти события породили в народной памяти своеобразную пословицу: «Самая сильная армия в годы войны была у румын. С Гитлером они дошли до Сталинграда, а со Сталиным — до Берлина».