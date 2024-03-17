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12:14, 17 марта 2024Спорт

Российский футболист рассказал об отношении к себе в Германии

Российский футболист Лунев заявил, что ему показывали средний палец в Германии

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российский футболист Андрей Лунев рассказал в интервью YouTube-каналу «22 дурака» об отношении к себе в Германии, где он выступал за «Байер».

«В городе бывали случаи на дороге. Провокации, фразы, жесты. Как они узнавали, что русский? Ездил на машине с российскими номерами, перевез свою. Показывали средний палец», — вспомнил вратарь. Лунев добавил, что в самой команде было хорошее отношение.

Россиянин играл за «Байер» с 2021 по 2023 год. После он перешел в азербайджанский «Карабах». Вместе с командой вратарь дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру».

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги. В активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.

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      Дарья Коршунова
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