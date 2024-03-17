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06:30, 17 марта 2024Наука и техника

В США оценили «корейскую Армату»

TNI: корейский танк M2020 построен на основе советского Т-62

Фото: KCNA / Reuters

Новый северокорейский танк, который задействовали на недавних учениях в КНДР, построен на основе элементов советского Т-62. Возможности машины, которая внешне похожа на российский танк «Армата», оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Хотя по внешнему виду он похож на российский танк Т-14 "Армата" и иранский "Зульфикар", считается, что он имеет некоторые общие конструктивные особенности с гораздо более старым советским Т-62, чего также следует ожидать, поскольку Пхеньян имеет историю модификации Т-62», — пишет издание.

Считается, что в КНДР построили девять прототипов новой машины, которая на Западе получила обозначение M2020. Танк оснащен гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, пулеметом, автоматическим гранатометом и пусковыми установками с противотанковыми ракетами Bulsae-3.

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Ранее в марте издание Military Watch Magazine писало, что в арсенал российского танка Т-14 «Армата» войдут бронебойные подкалиберные снаряды повышенного могущества «Вакуум-1», способные пробить 900 миллиметров брони.

В том же месяце генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что танк Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции из-за своей высокой стоимости.

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      Даниил Иринин
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