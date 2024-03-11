В США рассказали о бронебойном «Вакууме» российской «Арматы»

MWM: российский танк «Армата» сможет использовать снаряды «Вакуум-1»

В арсенал российского танка Т-14 «Армата» войдут бронебойные подкалиберные снаряды повышенного могущества «Вакуум-1». О возможностях танка рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Среди наиболее примечательных особенностей нового танка — его бронебойные снаряды "Вакуум-1" и способность выдерживать попадания любых известных танковых снарядов, что делает его очень ценным для потенциального боя с бронетехникой противника», — говорится в материале.

Считается, что бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Вакуум-1» с вольфрамовым сердечником, который будет использовать «Армата», сможет пробить до 900 миллиметров брони.

Автор отметил, что лобовая броня «Арматы» эквивалентна катаной гомогенной броне толщиной 900 миллиметров, а дополнительную защиту танка обеспечивает динамическая защита «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Как пишет издание, «на бумаге» это делает Т-14 самым защищенным танком в мире.

Ранее в марте военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что особенность танка Т-14 «Армата» заключается в его компоновке с необитаемой башней и изолированной капсулой для экипажа. Это повышает живучесть машины.