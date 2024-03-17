Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 марта выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку. Об этом написало представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

В публикации подчеркивается, что обстрел со стороны ВСУ зафиксировали в 13:05 по московскому времени. Украинские войска выпустили ракету по Буденновскому району Донецка.

16 марта ВСУ сбросили взрывное устройство у избирательного участка в Запорожской области. Взрывчатка упала с беспилотного аппарата в пяти-шести метрах от здания Дома культуры.

Ранее сообщалось о том, что Киев усилил террористические атаки в связи с выборами в России, чтобы выпросить еще больше финансовой помощи и вооружений у западных союзников.