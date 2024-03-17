«Чекисты всех их быстро вычислили» Раскрыта роль стран Прибалтики в Гражданской войне

Жители Прибалтики участвовали в российской Гражданской войне как на стороне белых, так и на стороне красных. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Василий Цветков.

Единый фронт против Советов

По мнению историка, боевые действия на территории Эстонии в 1918-1920 годах, которые в современной эстонской историографии называются Освободительной войной, вполне можно считать частью российской Гражданской войны. Цветков напомнил, что командование и личный состав эстонской армии в 1918-1919 годах в значительной степени состояли из бывших офицеров и солдат Российской армии. Очень многие русские офицеры будущей Северо-Западной армии и офицеры эстонской армии знали друг друга еще по службе до 1917 года.

Не будем забывать, что большевики в это время активно наступали на Прибалтику, чтобы и ее тоже советизировать, а в составе Красной армии воевали части из эстонских и латышских стрелков Василий Цветков доктор исторических наук

В течение 1918 года и первой половины 1919 года отношения русских белых и военных новообразованных Эстонии и Латвии были скорее дружескими. Без помощи русских белых частей эстонцам и латышам пришлось бы очень тяжело в вооруженном противостоянии с Красной армией. «Но то же самое можно сказать и в обратную сторону, — подчеркнул ученый. — Зимой 1919 года Северному корпусу генерала Александра Родзянко вряд ли удалось бы в одиночку сдержать натиск красных, прорывавшихся к Таллину и Риге… Поэтому у обеих сторон имелся обоюдный интерес держать единый фронт против большевиков».

Однако после завершения Первой мировой войны и признания независимости прибалтийских стран Европой отношения русских белых с гражданскими политиками Финляндии и Эстонии складывались гораздо хуже, чем с военными. В правительствах обеих стран на этапе становления их государственности преобладали левые, в основном социал-демократы, которые видели в белых лидерах реакционеров, желающих восстановить Российскую империю в прежних границах.

Этому способствовало то, что белые долго отказывались признавать их независимость до окончания Гражданской войны и созыва Всероссийского учредительного собрания. Только в августе 1919 года сформированное в Таллине белое Северо-Западное правительство под формальным руководством бакинского промышленника Степана Лианозова, в котором генерал Юденич числился лишь военным министром, под нажимом Великобритании официально признало независимость Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Парад эстонских войск в Пскове. 28 мая 1919 года Фото: Книга August Traksmaa «Lühike Vabadussõja ajalugu» / Wikimedia

Противоречия между левым эстонским правительством и генералом Юденичем обострились до крайности в октябре 1919 года, когда белая Северо-Западная армия подступила к южным окраинам Петрограда. В этот решающий момент командующий Западной добровольческой армией генерал Павел Бермондт-Авалов устроил вооруженный конфликт с Латвией, на территории которой его части были расквартированы. Вместо того чтобы отправиться на соединение с армией генерала Юденича и брать Петроград, войска Бермондт-Авалова попытались взять штурмом Ригу.

Эта бессмысленная авантюра скомпрометировала северо-западников в глазах эстонцев и поддерживающих их англичан, сразу обесценив все предыдущие договоренности Василий Цветков доктор исторических наук

В результате действия Бермондт-Авалова стали поводом для бесчисленных обвинений русских в извечной агрессивности, вероломстве и желании уничтожить молодые независимые прибалтийские государства. Напрасно Юденич пытался доказать своим союзникам, что к глупой и безрассудной выходке Бермондт-Авалова он не имел никакого отношения. Доверие было окончательно подорвано, а после неудачного наступления на Петроград и вынужденного отступления Северо-Западной армии к эстонской границе недавние союзники русских белых окончательно потеряли интерес к Юденичу.

«Пусть русские теперь сами разбираются»

В Эстонии тогда никто не ждал отступающих от Петрограда русских белых войск вместе с гражданскими беженцами, тем более голодных и больных. «Выражаясь языком современного гуманитарного права, Эстония тогда крайне скверно отнеслась к недавним союзникам, — отметил Цветков. — Северо-западников поселили в бараки, которые находились в отвратительном состоянии». Хотя те северо-западники, кто оказался в госпиталях Тарту (Юрьева) и Таллина (Ревеля) получали бóльший и лучший уход, чем в Нарве.

Выгрузка из грузовика тел умерших от тифа солдат русской Северо-Западной армии на кладбище Сийвертси. Нарва, Эстония, январь 1920 года Фото: National Archives of Estonia / Wikimedia

В декабре 1919 года Эстония и Советская Россия заключили перемирие, а в феврале 1920 года обе стороны подписали Тартусский мирный договор. По его условиям уцелевшие части Северо-Западной армии, перешедшие реку Нарву в конце 1919 года, подлежали разоружению и интернированию, а большевики формально переименовали и переформировали эстонскую стрелковую дивизию в составе Красной армии. «Свою независимость мы отстояли, а русские в своей гражданской войне теперь пусть сами разбираются», — так объяснил Цветков логику эстонских властей после подписания Тартусского мира.

Часть чинов бывшей Северо-Западной армии были вынуждены вернуться в Советскую Россию, другие устроились в Эстонии на лесоповалы и торфозаготовки, третьи через Польшу, которая тогда воевала с большевиками, добрались до армии Врангеля в Крыму. Историк подчеркнул, что «многие из тех северо-западников, кто нашел себя в независимой Эстонии, благополучно жили там вплоть до 1940 года, когда она оказалась в составе СССР». Но дальнейшая судьба этих людей сложилась трагически. После установления советской власти в Эстонии их ждали либо расстрел, либо ГУЛАГ. «Чекисты всех их быстро вычислили, — пояснил Цветков. — Положение северо-западников в Эстонии в 1940 году усугублялось еще и тем, что в той ситуации им уже некуда было бежать».

Северо-Западная армия — опе­ра­тив­но-стра­те­гическое объ­е­ди­не­ние войск Бе­ло­го движения на Се­ве­ро-За­па­де России в го­ды Гражданской войны. Была создана 19 июня 1919 года как Северная армия на основе Северного корпуса, сфор­ми­ро­ван­но­го при со­дей­ст­вии Антанты в Эстонии в январе 1919 года (командующие — генерал-майор А.Ф. Дзе­ро­жин­ский, с 1 июня 1919 года — генерал-майор А.П. Род­зян­ко), 1 июля 1919 года была пе­ре­име­но­ва­на в Северо-Западную армию. На­ходи­лась в под­чи­не­нии глав­но­ко­мандующего вой­ска­ми на Се­ве­ро-За­па­де Рос­сии генерала от инфантерии Н.Н. Юде­ни­ча.

В кон­це сен­тяб­ря 1919 года Северо-Западная армия на­ча­ла на­сту­п­ле­ние на Петроград, Псков и Нов­го­род, но в кон­це ок­тяб­ря — на­ча­ле но­яб­ря бы­ла раз­би­та вой­ска­ми Красной армии и от­бро­ше­на к эстонской гра­ни­це, вбли­зи ко­то­рой в но­яб­ре-де­каб­ре 1919 года удер­жи­ва­ла не­боль­шой плац­дарм на реке Нар­ве, а потом ее остатки отошли в Эстонию. Офи­ци­аль­но Северо-Западная армия пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние 22 января 1920 года. По разным оценкам, в лагерях для ин­тер­ни­ро­ван­ных по­гиб­ло от ти­фа до двух третей от­сту­пив­ших в Эстонию солдат и офицеров бывшей Северо-Западной армии.