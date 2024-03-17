«Чекисты всех их быстро вычислили» Раскрыта роль стран Прибалтики в Гражданской войне
Жители Прибалтики участвовали в российской Гражданской войне как на стороне белых, так и на стороне красных. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Василий Цветков.
Единый фронт против Советов
По мнению историка, боевые действия на территории Эстонии в 1918-1920 годах, которые в современной эстонской историографии называются Освободительной войной, вполне можно считать частью российской Гражданской войны. Цветков напомнил, что командование и личный состав эстонской армии в 1918-1919 годах в значительной степени состояли из бывших офицеров и солдат Российской армии. Очень многие русские офицеры будущей Северо-Западной армии и офицеры эстонской армии знали друг друга еще по службе до 1917 года.
Не будем забывать, что большевики в это время активно наступали на Прибалтику, чтобы и ее тоже советизировать, а в составе Красной армии воевали части из эстонских и латышских стрелков
В течение 1918 года и первой половины 1919 года отношения русских белых и военных новообразованных Эстонии и Латвии были скорее дружескими. Без помощи русских белых частей эстонцам и латышам пришлось бы очень тяжело в вооруженном противостоянии с Красной армией. «Но то же самое можно сказать и в обратную сторону, — подчеркнул ученый. — Зимой 1919 года Северному корпусу генерала Александра Родзянко вряд ли удалось бы в одиночку сдержать натиск красных, прорывавшихся к Таллину и Риге… Поэтому у обеих сторон имелся обоюдный интерес держать единый фронт против большевиков».
Однако после завершения Первой мировой войны и признания независимости прибалтийских стран Европой отношения русских белых с гражданскими политиками Финляндии и Эстонии складывались гораздо хуже, чем с военными. В правительствах обеих стран на этапе становления их государственности преобладали левые, в основном социал-демократы, которые видели в белых лидерах реакционеров, желающих восстановить Российскую империю в прежних границах.
Этому способствовало то, что белые долго отказывались признавать их независимость до окончания Гражданской войны и созыва Всероссийского учредительного собрания. Только в августе 1919 года сформированное в Таллине белое Северо-Западное правительство под формальным руководством бакинского промышленника Степана Лианозова, в котором генерал Юденич числился лишь военным министром, под нажимом Великобритании официально признало независимость Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Противоречия между левым эстонским правительством и генералом Юденичем обострились до крайности в октябре 1919 года, когда белая Северо-Западная армия подступила к южным окраинам Петрограда. В этот решающий момент командующий Западной добровольческой армией генерал Павел Бермондт-Авалов устроил вооруженный конфликт с Латвией, на территории которой его части были расквартированы. Вместо того чтобы отправиться на соединение с армией генерала Юденича и брать Петроград, войска Бермондт-Авалова попытались взять штурмом Ригу.
Эта бессмысленная авантюра скомпрометировала северо-западников в глазах эстонцев и поддерживающих их англичан, сразу обесценив все предыдущие договоренности
В результате действия Бермондт-Авалова стали поводом для бесчисленных обвинений русских в извечной агрессивности, вероломстве и желании уничтожить молодые независимые прибалтийские государства. Напрасно Юденич пытался доказать своим союзникам, что к глупой и безрассудной выходке Бермондт-Авалова он не имел никакого отношения. Доверие было окончательно подорвано, а после неудачного наступления на Петроград и вынужденного отступления Северо-Западной армии к эстонской границе недавние союзники русских белых окончательно потеряли интерес к Юденичу.
«Пусть русские теперь сами разбираются»
В Эстонии тогда никто не ждал отступающих от Петрограда русских белых войск вместе с гражданскими беженцами, тем более голодных и больных. «Выражаясь языком современного гуманитарного права, Эстония тогда крайне скверно отнеслась к недавним союзникам, — отметил Цветков. — Северо-западников поселили в бараки, которые находились в отвратительном состоянии». Хотя те северо-западники, кто оказался в госпиталях Тарту (Юрьева) и Таллина (Ревеля) получали бóльший и лучший уход, чем в Нарве.
В декабре 1919 года Эстония и Советская Россия заключили перемирие, а в феврале 1920 года обе стороны подписали Тартусский мирный договор. По его условиям уцелевшие части Северо-Западной армии, перешедшие реку Нарву в конце 1919 года, подлежали разоружению и интернированию, а большевики формально переименовали и переформировали эстонскую стрелковую дивизию в составе Красной армии. «Свою независимость мы отстояли, а русские в своей гражданской войне теперь пусть сами разбираются», — так объяснил Цветков логику эстонских властей после подписания Тартусского мира.
Часть чинов бывшей Северо-Западной армии были вынуждены вернуться в Советскую Россию, другие устроились в Эстонии на лесоповалы и торфозаготовки, третьи через Польшу, которая тогда воевала с большевиками, добрались до армии Врангеля в Крыму. Историк подчеркнул, что «многие из тех северо-западников, кто нашел себя в независимой Эстонии, благополучно жили там вплоть до 1940 года, когда она оказалась в составе СССР». Но дальнейшая судьба этих людей сложилась трагически. После установления советской власти в Эстонии их ждали либо расстрел, либо ГУЛАГ. «Чекисты всех их быстро вычислили, — пояснил Цветков. — Положение северо-западников в Эстонии в 1940 году усугублялось еще и тем, что в той ситуации им уже некуда было бежать».
Северо-Западная армия — оперативно-стратегическое объединение войск Белого движения на Северо-Западе России в годы Гражданской войны. Была создана 19 июня 1919 года как Северная армия на основе Северного корпуса, сформированного при содействии Антанты в Эстонии в январе 1919 года (командующие — генерал-майор А.Ф. Дзерожинский, с 1 июня 1919 года — генерал-майор А.П. Родзянко), 1 июля 1919 года была переименована в Северо-Западную армию. Находилась в подчинении главнокомандующего войсками на Северо-Западе России генерала от инфантерии Н.Н. Юденича.
В конце сентября 1919 года Северо-Западная армия начала наступление на Петроград, Псков и Новгород, но в конце октября — начале ноября была разбита войсками Красной армии и отброшена к эстонской границе, вблизи которой в ноябре-декабре 1919 года удерживала небольшой плацдарм на реке Нарве, а потом ее остатки отошли в Эстонию. Официально Северо-Западная армия прекратила существование 22 января 1920 года. По разным оценкам, в лагерях для интернированных погибло от тифа до двух третей отступивших в Эстонию солдат и офицеров бывшей Северо-Западной армии.