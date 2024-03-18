Созданная ИИ еда оказалась привлекательнее настоящей

Science Direct: люди предпочли сгенерированную ИИ пищу настоящей

Сгенерированная искусственным интеллектом (ИИ) пища оказалась более привлекательной для людей, чем настоящая еда. Об этом сообщает Science Direct.

Специалисты организации выяснили, что люди отдают предпочтение фотографиям пищи, которая была создана ИИ. Ученые отметили, что потребителям нравится отсутствие симметрии, форма и яркость представленных изображений. По мнению экспертов, сгенерированная ИИ еда может создавать «зрительный голод».

В ходе исследования ученые показали 297 его участникам изображения одинаковой пищи — фотографии настоящей еды и рендеры, созданные ИИ. Не зная, что изображения были созданы искусственным интеллектом, участники исследования сочли их значительно более привлекательными, чем их реальные аналоги.

Специалисты объяснили, что ИИ «ловко регулирует» расположение предметов на изображениях. Например, чтобы обмануть участников теста, они делают элементы пищи менее симметричными и ровными, из-за чего люди думают, что на фото изображены натуральные объекты.

Ученые отметили, что сгенерированные ИИ изображения могут спровоцировать «визуальный голод» — явление, при котором простой просмотр еды может вызвать тягу и аппетит. Это, в свою очередь, может повлиять на развитие нездоровых пищевых привычек.

В начале марта ученые раскрыли, что в течение длительных периодов голодания в организме происходят значительные изменения, полезные для здоровья. Так, за семь дней голодания только на воде добровольцы потеряли в среднем 5,7 килограмма как жировой, так и мышечной массы.