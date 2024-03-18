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14:15, 18 марта 2024Мир

ЕС расстроило отсутствие приглашения ОБСЕ на выборы в России

Боррель: ЕС сожалеет, что на выборы в России не пригласили наблюдателей от ОБСЕ

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) сожалеет, что наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не были приглашены на президентские выборы в России. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«ЕС сожалеет о решении российских властей не пригласить наблюдателей ОБСЕ на свои выборы. Это противоречит обязательствам России перед ОБСЕ и лишает российских избирателей и институтов беспристрастной и независимой оценки этих выборов», — отметил глава евродипломатии.

Ранее Боррель анонсировал заявление 27 стран-членов Евросоюза по выборам президента в России. По его словам, скоро члены объединения выступят, чтобы выразить свое мнение по избирательному процессу.

5 марта европейский дипломат рассказал, что ЕС рассматривает возможность потратить замороженные российские активы не только на экономическую поддержку Украины, но и на военные нужды Киева.

Позднее Министерство иностранных дел России вызвало посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявило демарш в связи с решением парламента страны по конфискации российских активов.

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      Лина Пивоварова
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