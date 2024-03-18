Фитнес-тренер назвал самую эффективную мотивацию для занятий спортом

Фитнес-тренер Виталий Мавлютон назвал главную мотивацию для людей, которые думают над тем, чтобы начать заниматься спортом. Его слова приводят «Известия».

По его словам, это забота о здоровье, причем как физическом, так и ментальном. «Неподготовленный человек должен конкретно понимать, какую пользу принесет ему спорт — например, пройдут боли в спине, улучшится настроение, разовьется гибкость и выносливость», — заявил Мавлютон.

Тренер добавил, что спорт улучшает качество жизни. «Ведь спортивный человек не устает играть с детьми, совершать долгие прогулки с друзьями. А занятия в спортзале помогают найти единомышленников и даже друзей», — отметил он.

Ранее пауэрлифтер Михаил Кокляев дал советы по проведению тренировок для новичков. Эксперт отметил, что не стоит ожидать мгновенных результатов после первых занятий. Он рекомендовал не брать слишком большой вес, чтобы скорее похудеть, и не заниматься каждый день.