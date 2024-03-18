Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
СКА-Хабаровск
Сегодня
18:00 (Мск)
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Волгарь
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
Родина
Сегодня
19:30 (Мск)
Кубань
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
Калгари Флэймз
Завтра
03:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:27, 18 марта 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал самую эффективную мотивацию для занятий спортом

Фото: Junseong Lee / Unsplash

Фитнес-тренер Виталий Мавлютон назвал главную мотивацию для людей, которые думают над тем, чтобы начать заниматься спортом. Его слова приводят «Известия».

По его словам, это забота о здоровье, причем как физическом, так и ментальном. «Неподготовленный человек должен конкретно понимать, какую пользу принесет ему спорт — например, пройдут боли в спине, улучшится настроение, разовьется гибкость и выносливость», — заявил Мавлютон.

Тренер добавил, что спорт улучшает качество жизни. «Ведь спортивный человек не устает играть с детьми, совершать долгие прогулки с друзьями. А занятия в спортзале помогают найти единомышленников и даже друзей», — отметил он.

Ранее пауэрлифтер Михаил Кокляев дал советы по проведению тренировок для новичков. Эксперт отметил, что не стоит ожидать мгновенных результатов после первых занятий. Он рекомендовал не брать слишком большой вес, чтобы скорее похудеть, и не заниматься каждый день.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше