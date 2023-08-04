Восьмикратный чемпион по тяжелой атлетике дал советы для новичков в спортзале

Пауэрлифтер Кокляев заявил, что новичкам в спортзале нужно начинать с азов

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике пауэрлифтер Михаил Кокляев дал советы для новичков в спортзале. Его слова приводит gazetametro.ru.

Спортсмен заявил, что нужно начинать с азов, техники правильного выполнения упражнений и обязательных разминок и заминок. «Настроиться на продолжительные отношения со спортом помогут любые мотиваторы — от красивой спортивной одежды до регулярных замеров», — посчитал он.

Кокляев добавил, что не нужно пытаться компенсировать впустую потраченные годы на первой же тренировке, так как это кратчайший путь к травмам и потере мотивации. По его мнению, лучшим выбором для начинающих станут скручивания пресса, отжимания, подтягивания и растяжка.

В июле Кокляев рассказал, что к синдрому перетренированности зачастую приводят постоянные изнурительные занятия спортом. Он рекомендовал не работать на быстрый результат, а также не пренебрегать разминкой, так как она ускоряет сердцебиение, насыщает мышцы кислородом и улучшает подвижность суставов.